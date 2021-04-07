برلسكوني يدخل من جديد المستشفى

قال مصدران من حزب "فورزا إيطاليا، يوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، دخل المستشفى منذ ظهر أمس الثلاثاء لإجراء فحوصات.

وأضاف أحد المصادر، أن السياسي وقطب الإعلام البالغ من العمر 84 عاما نُقل إلى المستشفى لإجراء فحوصات متابعة، بعد إصابته بفيروس كورونا في سبتمبر من العام الماضي.

إقرأ المزيد

وخضع برلسكوني، الذي انتهت ولايته الثالثة كرئيس للوزراء عام 2011، لعملية جراحية في القلب عام 2016 ونجا أيضا من سرطان البروستات.

وفي سبتمبر الماضي تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، فيما وصفه هو بـ "أخطر تحد" في حياته.

المصدر: رويترز