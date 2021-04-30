طهران: محادثات فيينا إيجابية رغم الخلافات

قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني بالعاصمة النمساوية فيينا "إيجابية ومرضية رغم الصعوبات والخلافات".

ونقل مراسل RT عن واعظي قوله إن هذه المحادثات "تمر بأيام مصيرية، وبالرغم من بعض الصعوبات إلا أنها إيجابية، وإذا استمرت العملية على هذا النحو سنشهد تقدما في فيينا".

وأضاف واعظي أن "الحكومة الحالية ستستغل أي فرصة لرفع العقوبات الأمريكية من دون إهدار الوقت".

وتأتي تصريحات واعظي تزامنا مع تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يوم الجمعة، أن المفاوضات غير المباشرة في فيينا بشأن عودة واشنطن وإيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي تقف "في منطقة غير واضحة".

وأضاف سوليفان قائلا: "لمسنا رغبة من كل الأطراف، ومنهم الإيرانيون، في الحديث بجدية عن تخفيف العقوبات ...وعن العودة إلى الاتفاق النووي...لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت (الرغبة) ستسفر في نهاية المطاف عن اتفاق في فيينا".

المصدر: RT + "رويترز"