وزير باكستاني يحذر من زيادة تفشي كورونا الفترة المقبلة

حذر وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أسد عمر، مواطنيه من أن عدد مرضى كورونا من ذوي الحالات الحرجة يتزايد بسرعة، موضحا أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حرجة للبلاد.

وقال أسد عمر، اليوم الجمعة، إن ما يصل إلى 5360 مريضا مصابا بكورونا يستخدمون أجهزة تنفس صناعي في المستشفيات، مبينا أن هذا يزيد بنسبة 57 في المائة عن عدد مرضى الفيروس الذين كانوا في حالة حرجة خلال ذروة تفشي وباء كورونا في يونيو الماضي.

وكتب عمر على "تويتر" أن باكستان تمكنت من إدارة الموقف لكن "لا يوجد نظام يمكن التكيف معه إذا سمحنا للمرض بالانتشار بسرعة".

وأبلغت باكستان يوم الجمعة عن أكثر من 5000 حالة إصابة مؤكدة جديدة و131 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس خلال 24 ساعة.

ومنذ بداية الجائحة، أبلغت باكستان عن 17680 حالة وفاة من بين 815711 حالة إصابة مؤكدة.

ونشرت الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع قوات في مدن يزداد فيها التفشي لمنع المواطنين من انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إنه سيضطر إلى فرض إغلاق إذا لم ينخفض معدل الإصابات.

المصدر: وكالات