ألبانيا تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي وتتسلم أولى الدفعات

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي عن موافقة وزارة الصحة الألبانية على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنها تسلمت بالفعل أولى دفعات اللقاح.

وقال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات، كيريل ديميترييف في بيان: "هناك عدد من الدول الأوروبية يستخدم بالفعل لقاح (سبوتنيك V)​​​" لحماية صحة مواطنيها، واليوم نعلن عن انضمام ألبانيا إلى هذه الدول وقد تم بالفعل توريد أولى دفعات اللقاح الروسي إليها".

وبين أن "الموافقة على اللقاح الروسي في ألبانيا ستسمح لسكان البلاد بالوصول إلى أحد أفضل اللقاحات في العالم ضد فيروس كورونا المستجد".

المصدر: "سبوتنيك"