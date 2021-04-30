تكريم ضحايا الغواصة الإندونيسية الغارقة خلال تدريب عسكري

قام أفراد من البحرية الإندونيسية وأقارب أفراد طاقم الغواصة التي غرقت خلال تدريب عسكري قبالة ساحل جزيرة بالي الأسبوع الماضي، بالصلاة وإلقاء الورود في البحر تكريما لضحايا الحادث.

وتجمع بحارة وعائلات أفراد طاقم الغواصة، على متن سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية في مراسم قادها رئيس أركان البحرية الإندونيسية، الأدميرال يودو مارجونو، لتكريم الضحايا.

وأدى جنود في سلاح البحرية التحية للضحايا بصوت واحد تكريما لهم في المكان الذي شوهدت فيه الغواصة لآخر مرة.

وحضر حفل التأبين نحو 150 من أفراد الأسر على متن السفينة. وانخرط بعضهم في البكاء في حين حاول البعض مواساة الآخرين.

وكانت الغواصة تشارك في تدريب عسكري لإطلاق طوربيد قبالة الساحل الشمالي لجزيرة بالي عندما فقد الاتصال بها، وهي على وشك الحصول على تصريح لإطلاق الطوربيد في 21 أبريل.

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وتم العثور يوم الأحد الماضي على حطام الغواصة التي انقسمت إلى ثلاثة أجزاء على عمق أكثر من 800 متر، بعد عملية بحث شاركت فيها عدة دول، وقالت البحرية الإندونيسية إنها تعمل مع شركة حفر بحرية لمحاولة استعادة قطع الغواصة.

المصدر: "رويترز"