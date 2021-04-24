إندونيسيا تعلن العثور على الغواصة المفقودة على عمق 850 مترا

أعلن الجيش الإندونيسي عن اكتشاف الغواصة التابعة له التي فقد الاتصال بها قبالة سواحل بالي الأربعاء الماضي، على عمق 850 مترا.

وأكد الجيش أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل غواصة KRI Nanggala-402، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها انقضت فجر اليوم السبت.

وأقر الجيش بأنه لا يستطيع حاليا التأكد مما إذا كان هناك أي ناجين في الغواصة التي كان على متنها 53 بحارا.

وأكد الجيش انتشال حطام يعتقد أنه من الغواصة المفقودة، حسب وكالة "رويترز".

يتبع..