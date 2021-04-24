إندونيسيا تعلن انقضاء احتياطيات الأكسجين في غواصتها المفقودة

أعلن الجيش الإندونيسي عن انقضاء احتياطيات الأكسجين في غواصته التي فقد الاتصال بها الأربعاء الماضي خلال تدريبات قبالة سواحل جزيرة بالي.

وأكد قائد أركان البحرية الإندونيسية الأدميرال يودو مارغونو اليوم السبت، أن احتياطيات الأكسجين المطلوبة لإبقاء طاقة الغواصة المفقودة المؤلف من 53 بحارا على قيد الحياة انقضى في الساعة الثالثة تقريبا من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلي (أي الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة بتوقيت غرينيتش).

وأفاد موقع Detik المحلي بأن رجال الإنقاذ المشاركين في عملية البحث رصدوا ترددات كهرومغناطيسية على عمق 50-100 متر قد تكون الغواصة المفقودة KRI Nanggala-402 مصدرا لها.

المصدر: تاس