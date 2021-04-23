 
مباشر

العثور على جسم غامض قرب موقع اختفاء الغواصة الإندونيسية

أخبار العالم

العثور على جسم غامض قرب موقع اختفاء الغواصة الإندونيسية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8y4

أعلن رئيس أركان البحرية الإندونيسية الأدميرال يودو مارغونو أنه تم العثور على جسم غامض قرب من موقع اختفاء غواصة البحرية الإندونيسية على عمق 50-100 متر.

وقال مارغونو في مؤتمر صحفي "إننا ننتظر وصول سفينة بحرية مزودة بمرافق كشف تحت الماء إلى المنطقة قبل أن نتمكن من إجراء مزيد من التحقيق"، معربا عن أمله بأن يكون الأكسجين كافيا حتى يتم العثور على الغواصة وطاقمها"، مؤكدا أنها في حالة جيدة وآمنة للاستخدام.

هذا وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إنه أمر قائد الجيش ورئيس أركان البحرية ووكالة البحث والإنقاذ وغيرها من الحالات بنشر كل القوات وبذل أقصى الجهود للعثور على طاقم الغواصة وإنقاذهم"، مشددا على أن "الأولوية الرئيسية هي سلامة أفراد الطاقم البالغ عددهم 53 فردا".

يذكر أن الغواصة من طراز KRI Nanggala 402 كانت تشارك في تدريب يوم الأربعاء، قبل أن يبلغ عن فقدانها.

المصدر: "الغارديان"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا