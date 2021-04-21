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وسائل إعلام: فقدان الاتصال بغواصة إندونيسية خلال تدريبات قبالة بالي على متنها 50 شخصا

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وسائل إعلام: فقدان الاتصال بغواصة إندونيسية خلال تدريبات قبالة بالي على متنها 50 شخصا
Reuters
صورة أرشيفية- أندونيسيا
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أفادت وسائل إعلام بفقدان اتصال بغواصة تابعة للبحرية الإندونيسية على متنها 50 شخصا خلال تدريبات قبالة سواحل جزيرة بالي.

وقال متحدث باسم البحرية الإندونيسية، الأدميرال الأول، جوليوس ويدجوجونو، إن البحرية الإندونيسية تبحث عن 53 شخصا على متن غواصة مفقودة وتسعى للحصول على مساعدة من أستراليا وسنغافورة.

وأضاف المتحدث أن الغواصة كانت تجري تدريبات طوربيد في المياه شمال جزيرة بالي يوم الأربعاء وفقد الاتصال بها.

وبحسب "رويترز"، الغواصة، من طراز "KRI Nanggala 402" ، صنعت في ألمانيا عام 1981، وتبلغ سرعتها 21.5 عقدة، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 34 راكبا.

المصدر: رويترز 

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