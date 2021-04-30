رسالة تعزية من البحرين لإسرائيل

بعث وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، رسالة تعزية إلى نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، بقتلى الازدحام الذي وقع في شمال إسرائيل خلال الاحتفال الديني اليهودي بعيد الشعلة.

وفي الرسالة التي نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية نسخة منها، قال الزياني: "لقد صدمت بشدة إثر علمي بالمأساة الرهيبة التي أودت بحياة 44 شخصا.. رحمهم الله".

وأضاف: "أدعو الله أن يمنحكم القوة والثبات في هذا الوقت الحزين".

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بعث رسالة تعزية إلى نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي بقتلى الازدحام الذي وقع في شمال إسرائيل خلال احتفال ديني بعيد الشعلة: “لقد صدمت بشدة إثر علمي بالمأساة الرهيبة التي أودت بحياة 44 شخصًا. رحمهم الله" pic.twitter.com/qHcOIuPDLR — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 30, 2021

يذكر أن 44 شخصا قتلوا وجرح أكثر من 100 آخرين إثر انهيار منشأة وجسر في أثناء مهرجان يهودي على جبل الجرمق في الجليل، بعد أن احتشد عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند قبر الحاخام شمعون بار يوشاي، في احتفال "لاك بوعومر" السنوي الديني الذي يشمل الصلاة طوال الليل والأغاني والرقص.

المصدر: RT