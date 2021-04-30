القائد السابق للحرس الثوري الإيراني يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، القائد السابق للحرس الثوري، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، المقررة في يونيو/ حزيران القادم .

وقال رضائي في تصريح: "سأخوض الانتخابات كجندي للوطن، وسأقف أمام سراب الدبلوماسية الزائف، وسأقضي على تيار التغلغل في البلاد، وأشكل حكومة وطنية لبناء إيران ومحاربة الفساد والتغلغل".

وكان رستم قاسمي، مساعد قائد "فيلق القدس" الإيراني للشؤون الاقتصادية، أعلن في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي، أيضا ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية.

هذا وقال رئيس اللجنة الانتخابية في إيران، جمال عرف، إن الحكومة ووزارة الداخلية ليس لديهما خطط لتأجيل الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها ستجري في 18 يونيو المقبل.

عمر هواش - طهران

المصدر: RT