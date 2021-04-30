قرغيزيا تعلن مقتل 13 وإصابة العشرات من مواطنيها في النزاع الحدودي مع طاجيكستان

أعلنت وزارة الصحة القرغيزية، اليوم الجمعة، أن 13 شخصا قتلوا وأُصيب أكثر من 130 آخرين خلال النزاع الحدودي مع طاجيكستان .

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن "الصراع على الحدود مع طاجيكستان، أسفر عن مقتل 13 من سكان الجمهورية"، وأُصيب 134 شخصا بجروح، بينهم اثنان في حالة حرجة.

وتم نقل 25 مصابا الليلة الماضية إلى مستشفيات من منطقة باتكين إلى العاصمة بيشكيك، لتلقي العلاج.

كذلك ذكرت وكالة "تاس" أن الاشتباكات بين الجانبين أدت إلى احتراق مدرسة وعدد من المنازل في المناطق الحدودية بين الدولتين.

وفي وقت سابق اندلعت مناوشات بين الجانبين على الحدود، وأعلنت مصادر قرغيزية أن طاجيكيين فتحوا النار على عدة نقاط حدودية، ما أدى إلى اشتعال إحداها (دوستوك)، وردا على ذلك، استولت القوات الخاصة القيرغيزية على نقطة حدودية مع طاجيكستان.

وتمتد الحدود بين طاجيكستان وقرغيزيا (قرغيزستان) إلى حوالي 980 كيلومترا، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي بقيت عشرات المناطق الحدودية محل نزاع بين البلدين.

المصدر: تاس