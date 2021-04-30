حريق في مصنع للكيماويات في ولاية ميزوري الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع حريق في مصنع للكيماويات بولاية ميزوري الأمريكية، أسفر عن وقوع انفجارات.

وأشارت قناة Fox 2 إلى أن الحريق نشب في مصنع "مانور كيميكال" بالقرب من مدينة أفتون في مقاطعة سانت لويس يوم الخميس.

Manor Chemical Company plant fire near Affton, Mo. https://t.co/2WdDgp3YAR — FOX2now (@FOX2now) April 29, 2021

وأكدت السلطات المحلية السيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة أحد رجال الإطفاء بجروح. وقامت السلطات بإجلاء السكان الذين يعيشون في محيط الموقع ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها نصف ميل.

GOOD SIGN: First time we have seen fire crews leaving the scene. pic.twitter.com/SDvxjR0lyn — Zara Barker (@ZaraBarkertv) April 29, 2021

وشهد السكان عن بعد أميال من مكان الحادث أعمدة من الدخان فوق مبنى المصنع، وسمعوا دوي انفجارات.

المصدر: قناة Fox2 الأمريكية