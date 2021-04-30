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حريق في مصنع للكيماويات في ولاية ميزوري الأمريكية

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حريق في مصنع للكيماويات في ولاية ميزوري الأمريكية
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع حريق في مصنع للكيماويات بولاية ميزوري الأمريكية، أسفر عن وقوع انفجارات.

وأشارت قناة Fox 2 إلى أن الحريق نشب في مصنع "مانور كيميكال" بالقرب من مدينة أفتون في مقاطعة سانت لويس يوم الخميس.

وأكدت السلطات المحلية السيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة أحد رجال الإطفاء بجروح. وقامت السلطات بإجلاء السكان الذين يعيشون في محيط الموقع ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها نصف ميل.

وشهد السكان عن بعد أميال من مكان الحادث أعمدة من الدخان فوق مبنى المصنع، وسمعوا دوي انفجارات.

المصدر: قناة Fox2 الأمريكية

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