 
مباشر

رئيس كوريا الجنوبية يزور البيت الأبيض في 21 مايو

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يزور البيت الأبيض في 21 مايو
Reuters POOL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qavu

قال البيت الأبيض إن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن سيزور واشنطن في 21 مايو لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتأكيد "التحالف الصارم" بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له، يوم الخميس، أن "الرئيس بايدن يتطلع إلى العمل مع الرئيس مون لزيادة تعزيز تحالفنا وتوسيع تعاوننا الوثيق".

إقرأ المزيد
رئيس كوريا الجنوبية: الوقت يقترب لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية
رئيس كوريا الجنوبية: الوقت يقترب لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية

وأجرت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في مطلع أبريل الجاري مباحثات على مستوى مستشاري الأمن القومي.

وأعربت الدول الثلاث عن قلقها إزاء برامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ البالستية، مؤكدة تمسكها بالنهج الرامي إلى نزع السلاح النووي.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا