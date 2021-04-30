الجيش التشادي يكشف سبب تحطم مروحية عسكرية شمال العاصمة

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، برميندوا اغونا، إن مروحية عسكرية تحطمت شمال العاصمة بسبب عطل تقني، ونفى ما تم تداوله عن قيام المتمردين بإسقاطها.

وكانت وكالة "سبوتنيك" نقلت عن مصدر تأكيده أن "متمردي جبهة الوفاق المسلحة دخلوا بلدة نوكو وسيطروا عليها"، مضيفا أن "المسلحين تمكنوا من إسقاط مروحية عسكرية تابعة للجيش وأن مصير اثنين من الجنود لا يزال مجهولا".

وتجددت المعارك بين الجيش التشادي وحركة الوفاق المسلحة، فيما تمكن الجيش من تدمير جزء من القوة العسكرية للمتمردين.

وكان المجلس العسكري الحاكم في تشاد قد طالب السلطات في النيجر بمنع المتمردين من دخول أراضيها والتعاون للقضاء عليهم.

وتأتي هذه التطورات بعد رفض المجلس العسكري مشاركة حركة الوفاق المسلحة في الحوار الوطني، ووصف المجلس أعضاء جماعة الوفاق بالإرهابيين.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"