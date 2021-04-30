كولومبيا تسجل حصيلة قياسية لوفيات كورونا لليوم الثاني على التوالي

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية عن تسجيلها 505 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات.

وأشارت بيانات وزارة الصحة يوم الخميس إلى أنها سجلت 19308 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير وشفاء 17944 مريضا.

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وبلغ العدد الإجمالي للمصابين مليونين و841 ألفا و934 شخصا، وعدد الوفيات 73230 حالة، وإجمالي المتعافين مليونين و650 ألفا و643 شخصا.

ويأتي تسجيل الحصيلة اليومية القياسية في كولومبيا بعد يوم واحد فقط من تسجيل الحصيلة القياسية السابقة التي بلغت 490 حالة وفاة.

المصدر: "تاس"