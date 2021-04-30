بيرو.. المرشح المتصدر للسباق الرئاسي يدخل المستشفى

أعلن حزب "بيرو الحرة" اليساري عن دخول مرشحه للرئاسة بيدرو كاستيليو للمستشفى في العاصمة ليما بسبب فشل الجهاز التنفسي.

وأشار الحزب إلى تعليق الأنشطة المقررة يوم الخميس، في إطار الحملة، حيث كان من المخطط تنظيم 3 مظاهرات في ليما.

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وأكد كاستيليو على "تويتر" نقله إلى المستشفى، مقدما الشكر لأنصاره ومعبرا عن أسفه لعدم المشاركة في الفعاليات.

ومن المقرر إجراء مناظرة بين كاستيليو الذي يتصدر الاستطلاعات، وبين منافسته اليمينية كيكو فوجيموري.

وستجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بيرو في يونيو المقبل.

المصدر: "رويترز"