وسائل إعلام: أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزبين يؤيدون لقاء بوتين وبايدن

أفاد موقع "أكسيوس" الإعلامي بأن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يؤيدون بشكل عام فكرة عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو: "هذا يجب أن يحدث. بغض النظر عن الأمور المقلقة المتعلقة ببوتين، لديه مجموعة من الأسلحة النووية. وهذا لوحده يعني أنه يجب أن يكون هناك أي نوع من التعامل معه".

من جهته، أشار السيناتور الجمهوري ريتشارد بور إلى أنه لا يرى أي جوانب سلبية للقاء المحتمل بين بايدن وبوتين.

واعتبر الديمقراطي بين كاردين عقد اللقاء بين الرئيسين "فكرة جيدة" إذا كانت قضايا أوكرانيا والهجمات السيبرانية على جدول الأعمال.

بدوره أعرب السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي عن ثقته بجو بايدن، معتبرا أنه "يعرف ما هو الوقت المناسب للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع بوتين".

وفي الوقت ذاته، أعرب بعض الأعضاء في مجلس الشيوخ عن مخاوف وتحفظات بشأن اللقاء المحتمل، حيث قال كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية للمجلس، السيناتور جيم ريش: "لقد شاهدنا هذا الفيلم في وقت سابق ونعرف كيف سيكون الحوار بين الرئيس بايدن والرئيس بوتين"، ودعا "لعدم الثقة بتعهدات بوتين" وتطبيق العقوبات ضد روسيا قبل لقاء القمة.

من جهته، أشار السيناتور الجمهوري جوش هاولي إلى أن الولايات المتحدة غير قادرة على مواجهة ما وصفه بـ"العدوان الروسي والعدوان الصيني" في آن واحد، داعيا بايدن ليحث الحلفاء الأوروبيين على بذل مزيد من الجهود لضمان أمنهم بأنفسهم.

وكان البيت الأبيض قد أشار في وقت سابق إلى أن الرئيس بايدن اقترح على نظيره الروسي عقد لقاء ثنائي خلال الاتصال الهاتفي الأخير بينهما، بهدف التحرك نحو "علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ أكثر" وتفادي أي تصعيد محتمل.

من جانبها، أشارت روسيا إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى أدنى مستوى لها، بسبب السياسات الأمريكية تجاه موسكو التي تضطر للرد على الخطوات غير الودية.

المصدر: أكسيوس