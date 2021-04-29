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البرلمان الأوروبي يلزم المنصات الإلكترونية بحذف المحتويات "ذات الطابع الإرهابي"

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البرلمان الأوروبي يلزم المنصات الإلكترونية بحذف المحتويات
Sputnik Алексей Витвицкий
المقر الرئيسي للبرلمان الأوروبي - أرشيف
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أقر البرلمان الأوروبي قيودا مشددة تفرض على المنصات الإلكترونية حذف المحتويات "ذات الطابع الإرهابي" في غضون ساعة.

ويمهد القرار الطريق لتطبيق الإجراءات خلال العام المقبل في منطقة الاتحاد الأوروبي.

وتم في نهاية جلسة البرلمان، اعتماد النص في القراءة الثانية من دون تصويت في ظل عدم وجود أي تعديل للحل الوسط الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي، مع المجلس الأوروبي.

يشار إلى أن موفري خدمة الإنترنت في دول الاتحاد الأوروبي حذفوا عام 2017، نحو 90% من المحتوى غير الشرعي في الشبكة العنكبوتية في هذه الدول، في إطار تنفيذ الاتفاقيات حول التصدي للتطرف وتجنيد الشباب.

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"

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