أبرز حلقات مسلسل طرد الدبلوماسيين المتبادل بين روسيا والغرب

اذدادت في الآونة الأخيرة حالات طرد الدبلوماسيين المتبادلة بين روسيا ودول الغرب تحت مسميات وذرائع وأسباب مختلفة..

بوادر هذه الظاهرة تعود إلى بداية التسعينات، لكنها أخذت منحى تصاعديا أكثر حدة مع إعلان روسيا عودة القرم إلى تبعيتها، ما ساهم في تأزيم الوضع بين الطرفين وخلق الأرضية لحالات طرد جديدة.

فيما يلي نستعرض تسلسلا زمنيا لحالات طرد الدبلوماسيين بين روسيا المعاصرة ودول الغرب:

مايو 1996: روسيا تطرد 4 موظفين في سفارة لندن في موسكو بعد الكشف عن جاسوس بريطاني في الأجهزة الاستخباراتية الروسية، المملكة المتحدة ترد بالمثل

يوليو 2007: روسيا ترد بالمثل على قرار بريطانيا ترحيل أربعة من موظفي سفارتها في لندن بعد رفض موسكو تسليم مشتبه فيه باغتيال المواطن البريطاني والضابط السابق في هيئة الأمن الفدرالي الروسية ألكسندر ليتفينينكو

نوفمبر 2007-أبريل 2008: الولايات المتحدة وروسيا تتبادلان طرد دبلوماسيين اثنين من كلا الجانبين دون تقديم توضيحات

ديسمبر 2013: الولايات المتحدة تعلن 11 دبلوماسيا روسيا شخصيات غير مرغوب فيها بتهمة الاحتيال بالتأمين الصحي، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يقر بارتكاب بعض موظفي البعثة الدبلوماسية لبلاده في أمريكا "مخالفات تأديبية تستدعي عقابا"

يونيو-يوليو 2016: الولايات المتحدة تطرد دبلوماسيين روسيين اثنين من البلاد بدعوى ممارستهما "أنشطة لا تتماشى مع وضعهم الدبلوماسي"، موسكو تعلن في المقابل دبلوماسيين أمريكيين شخصيتين غير مرغوب فيهما بتهمة ممارستهما أنشطة استخباراتية.

ديسمبر 2016: إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تطرد 35 دبلوماسيا روسيا وتفرض عقوبات على موسكو بزعم وقوفها وراء هجمات سيبرانية تهدف إلى التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، بأكبر إجراء من نوعه منذ الحرب الباردة

يوليو 2017: روسيا في إجراء غير مسبوق تخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي الأمريكي لديها إلى 455 شخصا (بمقدار 755 شخصا) ردا على العقوبات من قبل واشنطن

مارس 2018: بريطانيا والولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي تطرد إجمالا 160 دبلوماسيا روسيا (تم ترحيل 60 منهم من الولايات المتحدة و23 آخرين من بريطانيا) على خلفية "قضية سكريبال"، روسيا ترد بالمثل وتغلق القنصليتين العامتين الأمريكية والبريطانية في سان بطرسبورغ

ديسمبر 2019: ألمانيا تعلن اثنين من موظفي السفارة الروسية شخصيتين غير مرغوب فيهما، على خلفية التحقيق في جريمة قتل أحد الزعماء السابقين للمسلحين في الشيشان المواطن الجورجي زيليمخان خانغوشفيلي في برلين في أغسطس، موسكو ترد بالمثل

يونيو 2020: موسكو ترد بالمثل على قرار جمهورية التشيك طرد دبلوماسيين روسيين اثنين على خلفية تداول مزاعم غير مؤكدة عن نقل سم الريسين إلى براغ لاغتيال سياسيين محليين لديهم دور في قرار إزالة تمثال المارشال السوفيتي إيفان كونيف في المدينة

أغسطس 2020: سلوفاكيا ترحل ثلاثة دبلوماسيين روس بدعوى تورطهم في "ارتكاب جريمة خطيرة في دول عضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي من خلال ارتكاب مخالفة بتأشيرات دخول أصدرتها القنصلية السلوفاكية في سان بطرسبورغ"، موسكو ترد بالمثل

يناير-ديسمبر 2020: بلغاريا ترحل خمسة دبلوماسيين روس بتهمة ممارستهم أنشطة تجسسية، موسكو ترد بالمثل

فبراير 2021: روسيا تطرد من أراضيها دبلوماسيا واحدا من كل من ألمانيا وبولندا والسويد بعد مشاركتهم في حملات احتجاجية غير مرخص بها دعما للناشط المعارض المسجون أليكسي نافالني، الدول الأوروبية الثلاث ترد بالمثل

مارس 2021:

- بلغاريا ترحل اثنين من موظفي السفارة الروسية على خلفية اعتقال ستة موظفين في وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات في البلاد بتهمة تجسسهم لصالح موسكو، روسيا ترد بالمثل

- إيطاليا ترحل الملحق العسكري في السفارة الروسية في روما وأحد موظفي مكتبه بتهمة التورط في قضية تجسسية، موسكو تبدي أسفها إزاء هذا الإجراء

أبريل 2021:

- الولايات المتحدة تطرد 10 دبلوماسيين من موظفي السفارة الروسية في واشنطن بالتزامن مع فرض عقوبات جديدة على موسكو بتهمة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة واختراق شبكات عدد من المؤسسات الرسمية في البلاد، موسكو ترفض الاتهامات وترد بالمثل

- بولندا تعلن 3 دبلوماسيين روس شخصيات غير مرغوب فيها بزعم ممارستهم أنشطة تتناقض مع وضعهم الدبلوماسي وتضر بمصالح البلاد، موسكو ترفض هذه الاتهامات وتطرد خمسة دبلوماسيين بولنديين من أراضيها

- روسيا تطرد القنصل العام الأوكراني في سان بطرسبورغ بعد الإعلان عن اعتقاله خلال تلقيه معلومات سرية، كييف ترد بترحيل دبلوماسي كبير في السفارة الروسية

- اندلاع أزمة دبلوماسية بين جمهورية التشيك وروسيا بعد طرد براغ 18 دبلوماسيا من موظفي سفارة موسكو بدعوى تورط الاستخبارات الروسية في الانفجار الذي هز عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية، موسكو ترد بطرد 20 دبلوماسيا روسيا، ثم يتخذ كلا الطرفين خطوات جديدة في سبيل خفض التمثيل الدبلوماسي بينهما.

- سلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ترحل إجمالا سبعة دبلوماسيين روس (3+2+1+1) بدعوى التضامن مع التشيك، موسكو ترد بالمثل

المصدر: RT + وكالات