كوريا الشمالية تستأنف الحضور في المدارس جزئيا

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية بأن البلاد قامت باستئناف الحضور في المدارس جزئيا، وذلك بعد أن حولت الدروس عبر الإنترنت، العام الماضي، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

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هذا وأعيد استئناف الحضور في الفصول الدراسية بالمدارس، في 87 من "المدارس النموذجية" في إقليم "بيونغ آن" الشمالي، وفق ما قالت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم بكوريا الشمالية، ومحطة الإذاعة المركزية الكورية الشمالية.

كما بينت لقطات من مقاطع فيديو الطلاب وهم يقرأون كتبهم المدرسية داخل الفصول وهم يرتدون كمامات ملونةـ، وفق وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأشارت "يونهاب" إلى أنه من المحتمل أيضا أن يكون الشمال قد أعاد فتح الفصول الدراسية في مناطق أخرى، نظرا لأن المدارس التي استأنفت الدراسة تقع في الإقليم القريب من الحدود مع الصين.

تجدر الإشارة إلى أن المدارس الكورية الشمالية عادة تبدأ الفصل الدراسي الجديد في أوائل أبريل، لكنها أعادت فتح الدراسة في يونيو من العام الماضي لتجنب التجمعات في الفصول الدراسية، كما تم تمديد العطلات الصيفية في المدارس الابتدائية والمتوسطة إلى شهرين وسط المخاوف من فيروس كورونا، حيث حضر طلاب يرتدون الكمامات في حفل افتتاح المدرسة العام الماضي في فصولهم الدراسية من خلال نظام المؤتمرات عبر الفيديو، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، في محاولة واضحة لتجنب التجمعات الضخمة.

حتى الآن، تزعم كوريا الشمالية أنها خالية فيروس كورونا، لكنها اتخذت إجراءات سريعة وصارمة إلى حد كبير ضد الجائحة، مثل فرض الضوابط الصارمة على الحدود، منذ أوائل العام الماضي.

المصدر: "يونهاب"