كوريا الشمالية مجهزة تقنيا لعقد قمة عبر الفيديو مع الجنوب

أعلنت سيئول اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية مجهزة بالتكنولوجيا اللازمة لإجراء محادثات فيديو مع الجنوب.

إقرأ المزيد

وأعلن مسؤول بوزارة الوحدة، أن الوزارة أكملت إنشاء غرفة اجتماعات مصممة خصيصا لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية عبر الفيديو في سيئول، وسط جهود لاستئناف الحوار في خضم جائحة كورونا.

وأشار المسؤول إلى أن "كوريا الشمالية لديها القدرة التقنية على إجراء محادثات عبر الفيديو، ولا توجد مشكلة على الإطلاق في ربط الكوريتين طالما أننا نقوم بتعديل المعدات في إرسال واستقبال صور الفيديو لتكون متوافقة بعضها مع بعض"، لافتا إلى أن صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم بكوريا الشمالية ذكرت في وقت سابق أن كوريا الشمالية قد طورت بالفعل نظام مؤتمرات الفيديو.

ووفق وكالة "يونهاب" فقد استغرق إنشاء غرفة الاجتماعات الافتراضية في مكتب الحوار بين الكوريتين ما يقرب من شهرين، بكلفة 360 ألف دولار أمريكي.

المصدر: يونهاب