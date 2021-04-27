إندونيسيا.. اعتقال محامي رجل دين بتهمة الدعوة لهجمات إرهابية

أعلنت الشرطة الإندونيسية اعتقال شرطة مكافحة الإرهاب محامي رجل دين مثير للجدل، واتهامه بالتحريض على أعمال إرهابية ومبايعة تنظيم "داعش".

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الشرطة ألقت القبض على مونار مان محامي زعيم "جبهة الدفاع الإسلامية" رزيق شهاب، في مداهمة لمنزله في مدينة تانغيرانغ التابعة إداريا للعاصمة جاكرتا، بعد استجواب عشرات المسلحين المشتبه بهم الذين اعتقلوا بعد هجوم على كاتدرائية للروم الكاثوليك خلال قداس أحد الشعانين الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية أرغو يوونو في بيان إن مان "متهم بمؤامرة شريرة للقيام بأعمال إرهابية".

وأضاف أن "المتهم حرض على ارتكاب أعمال متطرفة وأخفى معلومات بشأن الإرهاب عن السلطات".

من جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة أحمد رمضان في مؤتمر صحفي إن "الشرطة ما زالت تعاين منزل المتهم في تانغيرانغ ومقر الجبهة المنحلة وسط جاكرتا، حيث صادرت مواد كيميائية تستخدم في تصنيع المتفجرات".

المصدر: "أسوشيتد برس"