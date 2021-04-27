إسبانيا.. شاب يحمل فأسا ويواجه الشرطة في منطقة جسر العرب (فيديو)

واجه شاب كان يحمل فأسا، مساء أمس الاثنين، الشرطة الإسبانية، بالقرب من حديقة مقبرة بالبلاد، حيث يوجد موقف للسيارات.

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وبحسب شاهد عيان ذكر موقع "Guadalajara Diario" أن الحادث بدأ في حوالي الساعة العاشرة ليلا في التوقيت المحلي، عندما نزلت امرأة من السيارة وهي تصرخ وتطلب المساعدة، فيما دفع الجيران إلى الاتصال بالشرطة، في حين حصن الشاب نفسه في السيارة.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث وحاصرت المهاجم الذي نزل من السيارة وتصدى لقواتها، وفي محاولة الشرطة إلقاء القبض عليه، وضع الشاب نفسه في مواجهة سيارات الشرطة، ومن ثم هرب باتجاه النهر في منطقة جسر العرب، حتى ذهب إلى القناة للفرار، بينما تم القبض عليه دون أضرار.

وبعد الاعتقال، تم نقل الشخص إلى المستشفى، حيث تم احتجازه، لفحصه طبيا.

المصدر: "Guadalajara Diario"