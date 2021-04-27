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بلنكين يدعو المجتمع الدولي إلى مساءلة الحوثيين بشأن الهجمات على مأرب

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بلنكين يدعو المجتمع الدولي إلى مساءلة الحوثيين بشأن الهجمات على مأرب
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بلنكين يلتقي المبعوث الأمريكي إلى اليمن
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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلنكين، المجتمع الدولي إلى مساءلة الحوثيين بشأن الهجمات العسكرية على مأرب و"العواقب الإنسانية الهائلة" التي أدت إليها.

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وجاء تصريح بلنكين، الذي أدلى به اليوم الثلاثاء عبر "تويتر"، بعد لقائه المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ.

وأثارت جلسة استماع عقدها الكونغرس الأمريكي الأربعاء الماضي تساؤلات حول تصعيد الحوثيين العنيف داخل اليمن وضد السعودية، ودعم إيران للحوثيين.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعيين ليندركينغ في فبراير، بمهمة "إنهاء الحرب في اليمن" ودعم المبادرة التي تقودها الأمم المتحدة "لفرض وقف إطلاق النار، وفتح القنوات الإنسانية، واستعادة محادثات السلام الخاملة لفترة طويلة".

المصدر: RT

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