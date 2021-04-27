الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية: مواجهة بين سفن إيرانية وأمريكية هي الأولى منذ عام

أعلنت البحرية الأمريكية، الثلاثاء، أن سفنا حربية أمريكية وإيرانية دخلت في مواجهة متوترة في الخليج في وقت سابق من هذا الشهر، في أول حادث من نوعه منذ حوالي عام.

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وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها البحرية الأمريكية سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني تقطع الطريق أمام السفينة "يو إس سي جي سي مونوموي"، مما تسبب في توقف سفينة خفر السواحل بشكل مفاجئ وظهور دخان من محركها في 2 أبريل.

كما فعل الحرس الشيء نفسه مع سفينة أخرى تابعة لخفر السواحل الأمريكي "يو إس سي جي سي رانغل"، وفق ما أفادت ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم الأسطول الخامس للبحرية في الشرق الأوسط.

وقالت ريباريتش "وجه أطقم السفينتين الأمريكيتين إنذارات متعددة عبر راديو القيادة، تبعها إطلاق بوق السفينة 5 مرات، ورغم رد السفينة الإيرانية "حرث 55" على استفسارات راديو القيادة، إلا أنها واصلت المناورات غير الآمنة.

وبعد ما يقرب من ثلاث ساعات من إصدار الولايات المتحدة التحذير وإجراء مناورات دفاعية، ابتعدت السفن الإيرانية عن السفن الأمريكية وفتحت مسافات بينها.

وأشارت ريباريتش إلى أن هذه المواجهة تمثل أول حادث "غير آمن وغير مهني" للإيرانيين منذ 15 أبريل 2020. وبرغم ذلك، أكدت أن إيران أوقفت إلى حد كبير مثل هذه الحوادث في 2018 وعام 2019.

في عام 2017، سجلت البحرية 14 حادثة "غير آمنة أو غير مهنية" مع القوات الإيرانية. وسجلت 35 حادثة في عام 2016، و23 حادثة في عام 2015.

المصدر: أ ب