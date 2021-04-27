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الولايات المتحدة تخفف تحذير السفر إلى إسرائيل للمستوى الثالث

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الولايات المتحدة تخفف تحذير السفر إلى إسرائيل للمستوى الثالث
Reuters CHRISTOPHER PIKE
علما الولايات المتحدة وإسرائيل
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تخفيف درجة التحذير من السفر إلى إسرائيل إلى "المستوى الثالث"، وذلك بعد أيام فقط من زيادتها.

وكانت الخارجية الأمريكية أضافت الأسبوع الماضي 119 بلدا إلى 34 دولة مدرجة بأعلى مستوى للتحذير، وهو المستوى الرابع الذي ينصح بعدم السفر، وذلك من بين نحو 209 بلدان.

ومن بين الدول المضافة المملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وإسرائيل، والمكسيك، وألمانيا، وأشار التحذير إلى "انتشار وباء كورونا بمستوى مرتفع للغاية".

والتحذيرات هي عبارة عن توصيات ليست إلزامية للمواطنين الأمريكيين.

وقالت الوزارة الأسبوع الماضي إن "إضافة دول جديدة إلى المستوى الرابع لا يشير إلى إعادة تقييم الموقف الصحي الحالي لكنه تعديل في نظام إرشادات السفر بوزارة الخارجية ليعتمد أكثر على التقييمات الحالية المتعلقة بوباء كورونا التي تصدرها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".



المصدر: "رويترز"

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