بايدن يدعو الأمريكيين إلى عدم التخلف عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه إلى عدم التخلف عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وذلك بعد معلومات عن أن أكثر من 5 ملايين شخص لم يتلقوا الجرعة الثانية لأسباب مختلفة.

وكتب بايدن في تغريدة عبر "تويتر": "تذكروا إذا تلقيتم لقاح "فايزر" أو "موديرنا"، أنكم بحاجة إلى جرعتين للحصول على نطاق الحماية الكامل. لا تهملوا الجرعة الثانية".

Remember: If you received either the Pfizer or Moderna COVID-19 vaccine, you need two doses to receive the full scope of protection. Don’t skip your second shot. — President Biden (@POTUS) April 26, 2021

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن حوالي 8% من الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، ما يعادل أكثر من 5 ملايين شخص، لم يتلقوا الجرعة الثانية لأسباب مختلفة.

المصدر: RT