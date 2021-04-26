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بايدن يدعو الأمريكيين إلى عدم التخلف عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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بايدن يدعو الأمريكيين إلى عدم التخلف عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا
Reuters
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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه إلى عدم التخلف عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وذلك بعد معلومات عن أن أكثر من 5 ملايين شخص لم يتلقوا الجرعة الثانية لأسباب مختلفة.

وكتب بايدن في تغريدة عبر "تويتر": "تذكروا إذا تلقيتم لقاح "فايزر" أو "موديرنا"، أنكم بحاجة إلى جرعتين للحصول على نطاق الحماية الكامل. لا تهملوا الجرعة الثانية".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن حوالي 8% من الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، ما يعادل أكثر من 5 ملايين شخص، لم يتلقوا الجرعة الثانية لأسباب مختلفة.

المصدر: RT

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