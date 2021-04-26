الهند تحصل على أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" في الـ1 من مايو

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا سيبدأ توريده للهند اعتبارا من الشهر المقبل.

وقال رئيس الصندوق الروسي كيريل دميترييف في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إنه "سيتم توريد الجرعات الأولى من اللقاح في الـ1 من مايو".

وأشار دميترييف أيضا إلى أن الهند ستكون أحد أكبر منتجي اللقاح الروسي.

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وكانت الهند قد أصدرت ترخيصا لاستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في 12 أبريل الجاري.

وعقد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفاقات مع عدة شركات هندية كبرى للأدوية لإنتاج أكثر من 850 مليون جرعة من اللقاح في السنة.

وتواجه الهند وضعا وبائيا صعبا في الفترة الأخيرة، حيث يتم تسجيل أعداد قياسية للمصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

وعلى خلفية هذه الأزمة الخانقة، قررت منظمة الصحة العالمية إرسال 2.6 ألف من كوادرها إلى الهند لمساعدتها في محاربة الوباء.

المصدر: نوفوستي