مكتب الإحصاء الأمريكي يعلن ارتفاع عدد السكان أكثر من 7%

أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي أن عدد سكان الولايات المتحدة ارتفع إلى 331449281 نسمة، بزيادة نسبتها 7.4 بالمئة خلال العقد الماضي في ثانية أبطأ زيادة من أي وقت مضى.

ويصدر مكتب الإحصاء البيانات الأولى من تعداده لعام 2020، ويمثل إصدار الإحصاءات البداية الرسمية لمعارك إعادة تقسيم الدوائر التي تحدث مرة كل عقد.

ومن المتوقع أن تستخدم الهيئات التشريعية للولايات أو اللجان المستقلة الإحصاءات الصادرة اليوم الاثنين، إلى جانب المزيد من البيانات التفصيلية المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام، لإعادة رسم الخرائط السياسية لحساب التغيرات في تعداد السكان.

المصدر: AP