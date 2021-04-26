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الهند تسجل قفزة قياسية جديدة بإصابات ووفيات كورونا

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الهند تسجل قفزة قياسية جديدة بإصابات ووفيات كورونا
Reuters
امرأة تعاني من مشكلة في التنفس تتلقى الأكسجين في مدينة غازي آباد، الهند
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سجلت الهند رقما قياسيا عالميا لإصابات كورونا اليومية لليوم الخامس على التوالي، في حين قفزت الوفيات الناجمة عن المرض أيضا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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ومع الإبلاغ عن 352991 حالة جديدة، تجاوز إجمالي عدد الحالات في الهند 17 مليونا.

وارتفعت الوفيات بمعدل قياسي بلغ 2812 حالة لتصل إلى إجمالي 195123، بحسب بيانات وزارة الصحة.

ومنذ الأسبوع الماضي، أصبحت الهند البؤرة الجديدة للفيروس عالميا، حيث أُجهد نظام الرعاية الصحية في البلاد وكذلك محارق الجثث، وأدى إلى نقص حاد في الأكسجين.

وقالت تقارير إعلامية إن الأرقام المقلقة دفعت الهنود الأثرياء للهروب من البلاد عبر إنفاق مبالغ طائلة على رحلات الطيران في اللحظة الأخيرة واستئجار رحلات الطائرات الخاصة رغم قيود السفر.

المصدر: رويترز 

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