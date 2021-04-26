أغنياء الهند يهربون بعد انتشار الوباء في البلاد

يدفع أصحاب الثراء الفاحش في الهند عشرات وآلاف الدولارات للهروب من البلاد، حيث سجل وباء كورونا رقما قياسيا عالميا جديدا للإصابات اليومية لليوم الرابع على التوالي.

وفي الأسبوع الماضي أصبحت الهند المركز الجديد للفيروس، الذي طغى تماما على نظام الرعاية الصحية في البلاد ومحارق الجثث وأدى إلى نقص حاد في الأوكسجين.

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ودفعت الأرقام المقلقة الهنود الأثرياء إلى دفع الآلاف مقابل رحلات الطيران في اللحظة الأخيرة والطائرات الخاصة مع فرض قيود على السفر.

ويبدو أن إحدى الوجهات الشهيرة هي الإمارات العربية المتحدة، والتي لا تبعد سوى مسافة قصيرة عن الهند، وعادة ما تقوم بتشغيل مئات الرحلات الجوية هناك.

وأعلنت الإمارات هذا الأسبوع أنها ستمنع دخول المسافرين من الهند لمدة 10 أيام اعتبارا من 25 أبريل.

وصرح متحدث باسم شركة الطيران المستأجرة "إير تشارتر سيرفيس إنديا" لوكالة فرانس برس بأن مقدار الاهتمام بالطائرات الخاصة جنوني تماما.

وقال المتحدث وفقا لصحيفة "إيكونوميك تايمز": "لدينا 12 رحلة متوجهة إلى دبي اليوم وكل رحلة ممتلئة تماما".

المصدر: وكالات