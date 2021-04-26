 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يستقبل السياح المحصنين ضد كورونا

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يستقبل السياح المحصنين ضد كورونا
Reuters
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسيولا فون دير لاين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9p2

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن السياح الذين تم تطعيمهم ضد كورونا بلقاحات معتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية، سيتمكنون من زيارة الاتحاد الأوروبي هذا الصيف.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قالت فون دير لاين إن "السياح الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا سيتمكنون من زيارة دول الاتحاد الأوروبي خلال الصيف".

وأضافت: "الأمريكيون، بقدر ما أستطيع رؤيته، يستخدمون اللقاحات المعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية، وهذا سيتيح حرية الحركة والسفر إلى الاتحاد".

وتابعت: "هناك شيء واحد واضح.. ستستقبل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دون قيد أو شرط، كل الذين يتم تطعيمهم باللقاحات التي وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية".

ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية على اللقاحات الثلاثة المستخدمة في الولايات المتحدة وهي "موديرنا"، "فايزر" و"جونسون أند جونسون".

المصدر: "نيويورك تايمز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا