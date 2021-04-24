دعوات في ألمانيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية وتحسين العلاقات مع روسيا

أكد رئيس وزراء مقاطعة ساكسونيا الألمانية مايكل كريتشمر أهمية تحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وتحقيق مفهوم "الوطن الأوروبي المشترك من الأطلسي إلى فلاديفوستوك".

وقال في مقابلة مع قناة RT الألمانية: "من غير المقبول السماح للصراع في جنوب شرق أوكرانيا بالتفريق بين بروكسل وموسكو".

وأضاف: "دعونا نضع حدا لموضوع أوكرانيا.. سوف نساهم في إحلال السلام هناك، وبعد ذلك سيكون هناك المزيد من فرص التعاون".

وتابع: "الروس والأوروبيون يريدون السلام والأمن وبناء حياتهم والعمل معا والازدهار".

وشدد على أن "الاتحاد الأوروبي وروسيا شريكان يعيشان في قارة واحدة، وسيظلان مرتبطين دائما ببعضهما البعض، وسيعتمد كل منهما على الآخر.. يجب أن نفعل ما يوحدنا".

ولفت كريتشمر إلى "أهمية التعاون بين روسيا وألمانيا في مسائل حماية المناخ والاقتصاد ومكافحة فيروس كورونا".

المصدر: "نوفوستي"