 
مباشر

بوتين يؤكد استعداد روسيا للتعاون مع ألمانيا في محاربة كورونا

أخبار العالم

بوتين يؤكد استعداد روسيا للتعاون مع ألمانيا في محاربة كورونا
Sputnik Aleksey Nikolskyi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8ts

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس هاتفيا مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية ميشائيل كرتشمار واقع العلاقات بين الدولتين والتعاون في سبيل محاربة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الكرملين أن بوتين وكرتشمار الذي وصل موسكو بزيارة رسمية بحثا خلال المكالمة أفق تطوير العلاقات بين روسيا وألمانيا والدور المهم الذي تلعبه في هذه المسألة الروابط بين البلدين على مستوى الأقاليم.

وأبدى الرئيس الروسي خلال المكالمة استعداد موسكو للتعاون مع الشركاء الألمان في سبيل محاربة تفشي فيروس كورونا، بما يشمل تنظيم إمدادات اللقاحات وإنتاجها بشكل مشترك.

وذكر البيان أن بوتين بطلب من المسؤول الألماني أبلغ كرتشمار بمواقف موسكو إزاء تسوية الأزمة الأوكرانية، كما تطرقت المكالمة إلى الوضع حول الناشط المعارض المسجون أليكسي نافالني.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا