إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تنهي تعليق لقاح "جونسون أند جونسون"

أنهت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة تعليق استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لكوفيد-19.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنها ستضيف تحذيرا للإشارة إلى المخاطر المحتملة لجلطات الدم النادرة.

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وأوصت لجنة خبراء تابعة للسلطات الصحية الأمريكية باستئناف التطعيم في الولايات المتحدة بلقاح "جونسون أند جونسون".

وتأتي التوصية بعد 10 أيام على تعليق استخدام هذا اللقاح، إثر تسجيل حالات تجلطات دموية نادرة.

وقالت اللجنة التي اجتمعت بطلب من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن استخدام اللقاح "موصى به" للبالغين.

وأوصت السلطات الصحية الأمريكية في 13 أبريل بتعليق التطعيم باللقاح المذكور وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أنها ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أصدرتا بيانا مشتركا حول لقاح "جونسون أند جونسون"، يوصي بتعليق استخدامه "لاعتبارات احترازية".

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن حوالي 7 ملايين أمريكي تلقوا لقاح "جونسون أند جونسون" حتى الآن.

وكانت إدارة الدواء والغذاء أشارت سابقا إلى أنها لم تكشف عن وجود ارتباط سببي بين هذا اللقاح والجلطات الدموية، فيما أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أنها بدأت دراسة مثل هذه الحالات لدى بعض متلقي اللقاح المذكور في أوروبا، وأن تحقيقا دقيقا سيتم إجراؤه.

المصدر: وكالات