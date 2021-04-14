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فاوتشي: توقف أمريكا عن لقاح "جونسون آند جونسون" لا يجب أن يحفز رفضه

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فاوتشي: توقف أمريكا عن لقاح
Reuters
كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي
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أكد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي بعد إيقاف التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" إثر حوادث تخثر في الدم، أن لقاحات كورونا المأذون بها في بلاده "آمنة".

من جهتها، حثت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي الأمريكيين على الاحتفاظ بمواعيدهم للحصول على لقاحات شركة "مودرنا"، حيث تعمل الحكومة الأمريكية على تعزيز توفر اللقاحات المرخصة الأخرى لتعويض التوقف المؤقت عن التطعيم بـ"جونسون آند جونسون" .

وقال منسق الاستجابة لكورونا في البيت الأبيض، جيف زينتس: "نعتقد أنه من خلال تمكين الأمريكيين ببيانات عن الحقائق، فإننا سنعزز ثقة الجمهور بالحكومة، وسنزيد من ثقتهم في اللقاحات".

وأوصت وكالات الصحة الفدرالية الأمريكية أمس الثلاثاء، بإيقاف استخدام لقاح كورونا الذي تنتجه شركة "جونسون آند جونسون"، بعد أيام قليلة على إصابة 6 نساء تحت سن الـ50 بجلطات دموية نادرة بعد تلقي اللقاح.

المصدر: "رويترز"

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