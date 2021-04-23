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"رويترز": إصابات كورونا تتجاوز 144.94 مليون حالة ووفياته 3.21 مليون عالميا

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فيروس كورونا - صورة تعبيرية
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أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 144.94 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي ضحاياه إلى 3 ملايين و215303 حالات.

وأشارت بيانات الوكالة إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأولى من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة   570674    31996280
الهند              186920   16263695
البرازيل          383502    14167973
فرنسا            102164     5408606
روسيا           246975     4744961
تركيا             37329      4501382
بريطانيا         127387      4401110
إيطاليا           118357     3920945
إسبانيا           77496‬      ‭3456886‬
ألمانيا           81026     ‬ 3229021

عربيا، جاءت الدول من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25- العراق 15174 1018321
34- الأردن 8474   697487
39- لبنان   7090  518104
40- المغرب 8976  507938
41- الإمارات 1567  506845
42- السعودية 6878  410191

وأشارت الوكالة إلى أنها تعتمد في إحصائها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين لكل بلد.

المصدر: "رويترز"

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