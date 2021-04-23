"رويترز": إصابات كورونا تتجاوز 144.94 مليون حالة ووفياته 3.21 مليون عالميا
أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 144.94 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي ضحاياه إلى 3 ملايين و215303 حالات.
وأشارت بيانات الوكالة إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأولى من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 570674 31996280
الهند 186920 16263695
البرازيل 383502 14167973
فرنسا 102164 5408606
روسيا 246975 4744961
تركيا 37329 4501382
بريطانيا 127387 4401110
إيطاليا 118357 3920945
إسبانيا 77496 3456886
ألمانيا 81026 3229021
عربيا، جاءت الدول من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25- العراق 15174 1018321
34- الأردن 8474 697487
39- لبنان 7090 518104
40- المغرب 8976 507938
41- الإمارات 1567 506845
42- السعودية 6878 410191
وأشارت الوكالة إلى أنها تعتمد في إحصائها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين لكل بلد.
المصدر: "رويترز"