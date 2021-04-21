قائمة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا تتصدرها الولايات المتحدة

ارتفعت حصيلة ضحايا تفشي وباء كورونا حول العالم إلى نحو 3 ملايين و42 ألف حالة وفاة، فيما اقترب إجمالي الإصابات من 143 مليون إصابة حتى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت حتى الآن وفاة أكثر من 568 ألف شخص، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى نحو 32 مليونا.

وفي البرازيل حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 370 ألف شخص، وسجلت السلطات الصحية فيها أكثر من 14 مليونا و43 ألف إصابة حتى الآن، تليها المكسيك التي تجاوز فيها عدد الوفيات 213 ألف حالة، وسجلت أكثر من مليونين و31 ألف إصابة.

وتحتل الهند المرتبة الرابعة في قائمة أكثر الدول تضررا من حيث الوفيات جراء تفشي الوباء، وسجلت حتى الآن نحو 181 ألف حالة وفاة، وأكثر من 15.3 مليون إصابة.

وفي بريطانيا التي تحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد الوفيات، وتعتبر من أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا، حصد فيروس كورونا أرواح نحو 128 ألف شخص، وتجاوزت حصيلة الإصابات فيها 4.4 مليون إصابة، تليها إيطاليا في المرتبة السادسة، وسجلت نحو 118 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء، وحوالي 3.9 مليون إصابة.

وتأتي روسيا في المرتبة السابعة، حيث حصد فيروس كورونا أرواح 106300 شخص، وبلغت حصيلة الإصابات بالفيروس أكثر من 4.6 مليون إصابة.

وتحتل فرنسا المرتبة الثامنة في قائمة أكثر الدول تضررا حيث سجلت نحو 102000 حالة وفاة، وأكثر من 5.4 مليون إصابة، تليها ألمانيا التي حصد فيها الوباء أرواح أكثر من 80 ألف شخص، وسجلت حوالي 3.2 مليون إصابة، وفي المرتبة العاشرة إسبانيا حيث تجاوزت فيها حصيلة الوفيات 77 ألف حالة، وسجلت أكثر من 3.4 مليون إصابة.

المصدر: جونز هوبكنز