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الأمم المتحدة ترحب بتراجع القوات الروسية عن الحدود

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الأمم المتحدة ترحب بتراجع القوات الروسية عن الحدود
AFP Eskinder DEBEBE / UN Photo
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك
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رحبت الأمم المتحدة بإعلان وزارة الدفاع الروسية عن انتهاء اختبار الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الروسية عند حدود البلاد الغربية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، يوم الجمعة: "نرحب بأي خطوات تسهم في خفض التوتر في هذه المنطقة، وكنا نعبر عن قلقنا إزاء الأحداث التي أدت إلى زيادة التوتر".

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وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن يوم الخميس عن اختتام مناورات أدتها قوات المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية الروسيتين وأمر بعودة القوات المشاركة إلى مواقع مرابطتها الدائمة.

وكانت تنقلات القوات الروسية في القرم وعند الحدود الغربية الروسية قد أثارت قلق الدول الغربية وأوكرانيا، لكن موسكو أكدت أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا شأن داخلي، وأن تلك التحركات لا تهدد أحدا.

المصدر: نوفوستي

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