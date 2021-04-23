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ألمانيا تحث صربيا وكوسوفو على العمل بجدية أكبر لتطبيع العلاقات

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ألمانيا تحث صربيا وكوسوفو على العمل بجدية أكبر لتطبيع العلاقات
Reuters
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
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حثت ألمانيا صربيا وكوسوفو على بذل مزيد من الجهود لتحقيق تقدم في المحادثات بشأن تطبيع العلاقات بينهما، بعد أكثر من 20 عاما على فقدان بلغراد السيطرة على إقليمها الجنوبي عام 1999.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش في بلغراد اليوم الجمعة "إنه الوقت المناسب لمواصلة عملية التطبيع - وتحقيق النتائج".

وأضاف أنه "من المهم عدم إجراء هذا الحوار من أجل الحوار فقط، يجب أن تكون هناك نتائج، وألمانيا مستعدة للمساعدة في هذا الصدد".

المصدر: رويترز 

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