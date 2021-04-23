مقتل 12 شخصا في حريق شبّ بمستشفى لمرضى كورونا في الهند والإصابات كثيرة

لقي 12 شخصا مصرعهم الجمعة، في حريق شبّ بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في الهند، حيث سجلت الإصابات رقما قياسيا في وقت تواجه فيه البلاد أزمة عصيبة جراء الوباء.

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وقال مسؤول في إدارة الإطفاء، عن الحريق الذي اندلع في وحدة للرعاية الفائقة بمستشفى "فيجاي فالابه" في إحدى ضواحي مدينة مومباي: "توفي 12 شخصا في الحريق، وفقا للمعلومات التي وردت إلينا حتى الآن".

والحريق هو الأحدث ضمن سلسلة حوادث تعرضت لها المنشآت الصحية المكتظة بمصابي فيروس كورونا في الهند، فقد لقي 22 مريضا بكوفيد-19 حتفهم يوم الأربعاء في مستشفى عام بولاية ماهاراشترا عندما نفدت إمدادات الأكسجين بسبب تسرب في خزان الأكسجين.

وقال مسؤولون صحيون في أنحاء شمال وغرب الهند، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، إنهم يواجهون أزمة، حيث امتلأت معظم المستشفيات عن بكرة أبيها، في الوقت الذي تنفد فيه إمداداتها من الأكسجين.

إلى ذلك، سجلت الهند اليوم الجمعة أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي، كما قفزت الوفيات اليومية بالفيروس قفزة قياسية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن السلطات سجلت 332730 إصابة جديدة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 16 مليون حالة.

وزادت الوفيات 2263 ليبلغ الإجمالي 186920 حالة.

المصدر: رويترز