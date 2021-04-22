الهند.. انقطاع الأكسجين الطبي والإصابات اليومية بكورونا تتجاوز 300 ألف

سجلت الهند اليوم الخميس، 314835 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى زيادة يومية مسجلة في العالم.

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ويعد هذا الرقم، أعلى من الرقم القياسي السابق الذي سجلته الولايات المتحدة في يوم واحد على مستوى العالم، وهو 297430 إصابة جديدة في يناير الماضي.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة في الهند الآن 15.93 مليون، بينما ارتفعت الوفيات بمقدار 2104 لتصل إلى 184657، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة.

يأتي ذلك، في وقت أصدرت المستشفيات في شمال وغرب الهند، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، إخطارات تقول فيها إن لديها ساعات قليلة فقط من الأكسجين الطبي اللازم لإبقاء مرضى COVID-19 على قيد الحياة.

ووفقا لقاعدة بيانات حكومة دلهي على الإنترنت، فإن أكثر من ثلثي المستشفيات ليس بها أسرة شاغرة، ونصح الأطباء المرضى بالبقاء في المنزل.

وعرض التلفزيون صورا لأشخاص يحملون أسطوانات أكسجين فارغة تتكدس في منشآت إعادة التعبئة في ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظا بالسكان وهم يسعون لإنقاذ أقاربهم في المستشفى.

وقال خبراء الصحة إن الهند تخلت عن حذرها عندما بدا أن الفيروس تحت السيطرة خلال فصل الشتاء، مع تسجيل 10 آلاف إصابة يوميا، ورفعت القيود للسماح بالتجمعات الكبيرة.

كما تعرضت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لانتقادات بسبب عقدها تجمعات سياسية حاشدة للانتخابات المحلية والسماح بمهرجان ديني يتجمع فيه الملايين.

وعلى الرغم من أن البلاد تواجه أكبر حالة طوارئ صحية عامة، بدأ المواطنون اليوم الخميس في ولاية البنغال الغربية الشرقية بالتصويت لانتخاب مجلس ولاية جديد، في وقت حصلت نسبة ضئيلة فقط من السكان على اللقاح.

المصدر: رويترز