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تركيا تنجح في اختبار ذخيرة ذكية محلية للطائرات المسيرة

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تركيا تنجح في اختبار ذخيرة ذكية محلية للطائرات المسيرة
Reuters
تركيا تنجح في اختبار ذخيرة ذكية محلية للطائرات المسيرة
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أعلنت مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية يوم الخميس، نجاح اختبار ذخيرة محلية ذكية من طراز "MAM-T" للطائرات المسيرة، حيث تم إطلاقها من طائرة "أقنجي تيها".

وجاء ذلك في تغريدة لرئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير عبر "تويتر".

وقال دمير إن "ذخيرة "MAM-T" قوة ضاربة جديدة لطائراتنا المسيرة، حيث تم إجراء أول اختبار لإطلاق هذه الذخيرة من طائرة أقنجي تيها بنجاح".

وأضاف أن "MAM-T تم تطويرها لرفع كفاءة الرؤوس الحربية وزيادة مداها".

وقال إن الطائرة أقلعت حاملة 3 أنواع من الذخائر للمرة الأولى هي "MAM-T" و"MAM-L" و"MAM-C"، وتمكنت من إطلاقها على الأهداف بنجاح.

وأوضح أن ذخائر "MAM-T" بصدد وصولها إلى مخازن مسيرات "أقنجي" في أقرب وقت، متقدما بالشكر لكافة المساهمين في تطويرها، وعلى رأسهم شركتا بايكار، وروكيتسان.

المصدر: الأناضول

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