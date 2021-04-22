تركيا تنجح في اختبار ذخيرة ذكية محلية للطائرات المسيرة

أعلنت مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية يوم الخميس، نجاح اختبار ذخيرة محلية ذكية من طراز "MAM-T" للطائرات المسيرة، حيث تم إطلاقها من طائرة "أقنجي تيها".

وجاء ذلك في تغريدة لرئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير عبر "تويتر".

وقال دمير إن "ذخيرة "MAM-T" قوة ضاربة جديدة لطائراتنا المسيرة، حيث تم إجراء أول اختبار لإطلاق هذه الذخيرة من طائرة أقنجي تيها بنجاح".

وأضاف أن "MAM-T تم تطويرها لرفع كفاءة الرؤوس الحربية وزيادة مداها".

وقال إن الطائرة أقلعت حاملة 3 أنواع من الذخائر للمرة الأولى هي "MAM-T" و"MAM-L" و"MAM-C"، وتمكنت من إطلاقها على الأهداف بنجاح.

وأوضح أن ذخائر "MAM-T" بصدد وصولها إلى مخازن مسيرات "أقنجي" في أقرب وقت، متقدما بالشكر لكافة المساهمين في تطويرها، وعلى رأسهم شركتا بايكار، وروكيتسان.

#AKINCI ilk atış denemesinde



MAM-T 🚀🚀🚀 👏👏

MAM-L 🚀🚀 👏

MAM-C 🚀 👏 ile



Tam İsabet 🎯



Not:

MAM-T yani ailenin en irisinin ilk atışı 😉

Bu yüzden ona bir değil 2X👏@roketsan@savunmasanayii



Köklerden Göklere...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/rqRRgiZAZ0 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 22, 2021

Roketsan'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, geliştirilen akıllı mühimmat MAM-T'nin Rus yapımı HSS Pantsir'i vurduğu animasyon yer aldı.

Ukrayna Rusya gerilimine devletin mesajı , devletimiz varolsun !🇹🇷🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi#MAMTpic.twitter.com/fN3kUFGNYE — Gökhan Balcı 🇹🇷 (@gokhanbalciank) April 22, 2021

المصدر: الأناضول