تركيا تنجح في اختبار ذخيرة ذكية محلية للطائرات المسيرة
أعلنت مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية يوم الخميس، نجاح اختبار ذخيرة محلية ذكية من طراز "MAM-T" للطائرات المسيرة، حيث تم إطلاقها من طائرة "أقنجي تيها".
وجاء ذلك في تغريدة لرئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير عبر "تويتر".
وقال دمير إن "ذخيرة "MAM-T" قوة ضاربة جديدة لطائراتنا المسيرة، حيث تم إجراء أول اختبار لإطلاق هذه الذخيرة من طائرة أقنجي تيها بنجاح".
وأضاف أن "MAM-T تم تطويرها لرفع كفاءة الرؤوس الحربية وزيادة مداها".
وقال إن الطائرة أقلعت حاملة 3 أنواع من الذخائر للمرة الأولى هي "MAM-T" و"MAM-L" و"MAM-C"، وتمكنت من إطلاقها على الأهداف بنجاح.
وأوضح أن ذخائر "MAM-T" بصدد وصولها إلى مخازن مسيرات "أقنجي" في أقرب وقت، متقدما بالشكر لكافة المساهمين في تطويرها، وعلى رأسهم شركتا بايكار، وروكيتسان.
#AKINCI ilk atış denemesinde— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 22, 2021
MAM-T 🚀🚀🚀 👏👏
MAM-L 🚀🚀 👏
MAM-C 🚀 👏 ile
Tam İsabet 🎯
Not:
MAM-T yani ailenin en irisinin ilk atışı 😉
Bu yüzden ona bir değil 2X👏@roketsan@savunmasanayii
Köklerden Göklere...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/rqRRgiZAZ0
Roketsan'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, geliştirilen akıllı mühimmat MAM-T'nin Rus yapımı HSS Pantsir'i vurduğu animasyon yer aldı.— Gökhan Balcı 🇹🇷 (@gokhanbalciank) April 22, 2021
Ukrayna Rusya gerilimine devletin mesajı , devletimiz varolsun !🇹🇷🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi#MAMTpic.twitter.com/fN3kUFGNYE
المصدر: الأناضول