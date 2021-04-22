وزارة الوحدة الكورية الجنوبية تحقق في كيفية ظهور مذكرات مؤسس كوريا الشمالية في مكتبات البلاد

أعلن مسؤول بوزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، أن وزارته ستحقق في كيفية ظهور مذكرات مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ على أرفف المكتبات في كوريا الجنوبية من دون موافقة الحكومة.

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وكانت شركة نشر محلية قد ذكرت أنها بدأت في بيع المذكرات المكونة من ثمانية مجلدات بعنوان "مع القرن" في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ نشر الكتب من قبل نظام كوريا الشمالية في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وأشارت وكالة أنباء "يونهاب"إلى أن هذه المذكرات لجد الزعيم الحالي لكوريا الشمالية، تتحدث في الغالب عن معركة كيم ضد اليابان، أثارت جدلا لأنها "تحتوي على العديد من الافتراءات حول حياته".

وأفيد بأن ناشرا كوريا جنوبيا كان قد حاول من دون جدوى في التسعينيات بيع الكتب في كوريا الجنوبية "وخضع للتحقيق بزعم انتهاكه قانون الأمن الوطني".

واتهم المسؤول بوزارة الوحدة الناشر المعني بأنه "لم يستشر وزارة الوحدة فيما يتعلق بنشر كتاب (مع القرن).. كما أنه لم يتقدم بطلب للحصول على موافقة الحكومة قبل إدخال تلك المواد لغرض النشر".

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "سننظر في كيفية نشر الكتب وقضايا أخرى وننظر في اتخاذ الإجراءات التي يمكننا اتخاذها"، من دون أن يوضح ماهية تلك الإجراءات.

المصدر: يونهاب