البيت الأبيض يقدم خفضا ضريبيا للتشجيع على تلقي اللقاح

يسعى البيت الأبيض للتغلب على الطلب المتراجع على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بتقديم حافز ضريبي للشركات لتقدم لموظفيها عطلة مدفوعة الأجر ليحصلوا على اللقاح.

هذا وحصل أكثر من 50 بالمائة من الأمريكيين البالغين على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، كما تقدم الحكومة نحو 28 مليون جرعة لقاح كل أسبوع.

لكن الأسبوع الماضي شهد تباطؤا في وتيرة التطعيم، ويعود هذا جزئيا إلى تعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" لمراجعة سلامته. لكنه يعكس أيضا تراجع الاهتمام باللقاحات في العديد من الأماكن بالرغم من إتاحتها للأشخاص أكبر من سن 16 عاما.

المصدر: AP