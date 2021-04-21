مسؤول: بايدن يستعد لإعلان وصول الولايات المتحدة لهدف 200 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن اليوم، أن بلاده ستحقق هدفه الخاص بحصول الأمريكيين على 200 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا خلال أول 100 يوم من حكمه.

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وسيتحقق الهدف قبل أكثر من أسبوع على إتمام بايدن 100 يوم في المكتب البيضاوي حيث تسرع إدارته برامج التطعيم مع زيادة حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19.

وكان الهدف الأصلي لبايدن هو إعطاء 100 مليون جرعة لقاح خلال أول 100 يوم له في الحكم، لكنه تخطاه بكثير، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول في تصريحات اليوم: "سيشير الرئيس إلى أن الولايات المتحدة ستصل هذا الأسبوع لأكثر من 200 مليون جرعة".

ومن المقرر أن يتحدث بايدن عن التطعيمات وتعامل فريقه مع الجائحة بحلول الساعة 1.15 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"