واشنطن تصدر للأمريكيين تحذيرا من السفر لحوالي 80% من الدول

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستصدر للأمريكيين تحذيرا من المستوى الرابع، وهو الأعلى، تدعوهم فيه إلى عدم السفر لحوالي 80 في المائة من دول العالم.

وقالت الوزارة في بيان إن خطر الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر لا يزال مرتفعا، داعية الأمريكيين إلى "إعادة النظر في جميع رحلات السفر إلى الخارج".

وحاليا هناك 33 دولة مدرجة في المستوى الرابع ومن بينها: أفغانستان والأرجنتين والبرازيل وكوبا وجورجيا وإيران والعراق وكوسوفو وكوريا الشمالية وروسيا.

ومن غير المعروف ما هي الدول التي ستضاف إلى القائمة، لكن يعتقد أنها ستكون من آسيا وأمريكا الوسطى وأوروبا.

يذكر أن المستوى 4 مخصص بشكل عام للدول التي مزقتها الحروب أو الدول التي قد تكون معادية للأمريكيين، ومعظم الدول مدرجة حاليا على موقع وزارة الخارجية مع تحذير المستوى 3، وهو ثاني أعلى تنبيه.

وهناك ثلاث دول فقط هي ماكاو ونيوزيلندا وتايوان مدرجة حاليا على أنها "المستوى 1 الذي يعني ممارسة الاحتياطات العادية".

المصدر: "ديلي ميل"