 
مباشر

الولايات المتحدة: سنواصل تقديم السلاح لأوكرانيا

أخبار العالم

الولايات المتحدة: سنواصل تقديم السلاح لأوكرانيا
Reuters GLEB GARANICH
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8m2

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة الفتاكة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الأربعاء، ردا على سؤال حول تقديم أنظمة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي لأوكرانيا: "نحن ملتزمون بشراكتنا مع أوكرانيا، وهذا مهم بالنسبة إلينا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات دفاعية بقيمة أكثر من ملياري دولار منذ عام 2014، حين بدأن النزاع المسلح في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

إقرأ المزيد
البنتاغون: الحشد العسكري الروسي قرب حدود أوكرانيا أكبر مما كان في 2014
البنتاغون: الحشد العسكري الروسي قرب حدود أوكرانيا أكبر مما كان في 2014

وأضاف المتحدث: "سنواصل العمل على تقديم المساعدة في مجال الأمن الذي تحتاج إليه أوكرانيا للحماية من العدوان الروسي، وهذا يشمل الأنظمة الدفاعية، بناء على تقييمنا المستمر لما قد تحتاج إليه أوكرانيا".

وكانت أوكرانيا قد دعت الولايات المتحدة لنشر أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي على أراضيها، وذلك على خلفية تفاقم التوترات في دونباس.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا