الولايات المتحدة: سنواصل تقديم السلاح لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة الفتاكة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الأربعاء، ردا على سؤال حول تقديم أنظمة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي لأوكرانيا: "نحن ملتزمون بشراكتنا مع أوكرانيا، وهذا مهم بالنسبة إلينا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات دفاعية بقيمة أكثر من ملياري دولار منذ عام 2014، حين بدأن النزاع المسلح في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

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وأضاف المتحدث: "سنواصل العمل على تقديم المساعدة في مجال الأمن الذي تحتاج إليه أوكرانيا للحماية من العدوان الروسي، وهذا يشمل الأنظمة الدفاعية، بناء على تقييمنا المستمر لما قد تحتاج إليه أوكرانيا".

وكانت أوكرانيا قد دعت الولايات المتحدة لنشر أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي على أراضيها، وذلك على خلفية تفاقم التوترات في دونباس.

المصدر: "تاس"