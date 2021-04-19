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البنتاغون: الحشد العسكري الروسي قرب حدود أوكرانيا أكبر مما كان في 2014

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البنتاغون: الحشد العسكري الروسي قرب حدود أوكرانيا أكبر مما كان في 2014
AFP ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي
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اعتبر البنتاغون أن الحشد العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا أكبر مما كان في عام 2014، عندما بدأ النزاع المسلح في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، ردا على سؤال بهذا الصدد خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين: "إنه أكبر طبعا مما كان في 2014"، دون أن يقدم أي تقديرات لعدد القوات الروسية.

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وأضاف أنه من غير الواضح ما إذا كان هدف التحركات العسكرية هو التدريب.

وكانت الدول الغربية وأوكرانيا قد أعربت عن قلقها إزاء تحرك القوات الروسية قرب الحدود الغربية لروسيا، لكن موسكو أكدت أن تنقل القوات المسلحة الروسية داخل أراضي روسيا يعتبر شأنا داخليا لها، وأنه لا يهدد أحدا.

المصدر: "رويترز"

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