البنتاغون: الحشد العسكري الروسي قرب حدود أوكرانيا أكبر مما كان في 2014

اعتبر البنتاغون أن الحشد العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا أكبر مما كان في عام 2014، عندما بدأ النزاع المسلح في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، ردا على سؤال بهذا الصدد خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين: "إنه أكبر طبعا مما كان في 2014"، دون أن يقدم أي تقديرات لعدد القوات الروسية.

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وأضاف أنه من غير الواضح ما إذا كان هدف التحركات العسكرية هو التدريب.

وكانت الدول الغربية وأوكرانيا قد أعربت عن قلقها إزاء تحرك القوات الروسية قرب الحدود الغربية لروسيا، لكن موسكو أكدت أن تنقل القوات المسلحة الروسية داخل أراضي روسيا يعتبر شأنا داخليا لها، وأنه لا يهدد أحدا.

المصدر: "رويترز"